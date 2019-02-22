Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводит
к серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работники
рискуют заработать тяжелые заболевания.
Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводит
к серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работники
рискуют заработать тяжелые заболевания.
Нарушения сна и пищеварения, снижение внимательности – все
эти проблемы рано или поздно возникают у тех, кто пренебрегает перерывами в
работе. Причем "отдых" от основной деятельности в соцсетях не приносит
желаемого результата. Время перерыва следует потратить именно на прием пищи,
уверяют медики.
Отдых во время работы на несколько минут каждые полчаса
рекомендован врачами – это снижает риск появления болей в спине и шее.
Работник, не пренебрегающий этим правилом, более продуктивен и менее подвержен
стрессам.
Однако последние исследования показали, что перерыв важен именно приемом
пищи. Систематический отказ от обеда грозит развитием серьезных желудочных
заболеваний. А всякого рода быстрые перекусы увеличивают шансы развития
гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.
"Обеденный – одно из составляющих здорового
питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда.
Необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин", -
пояснил изданию News.ru врач-эндокринолог
Вадим Крылов.
По данным исследователей, которые приводит британская The
Guardian, полноценный должен продолжаться 75 минут. Британские парламентарии
готовят законопроект, который обяжет руководство учебных заведений и компаний
предоставлять это время на отдых. В последнее время отведенное на перерывы
время неуклонно сокращалось. Эксперты заметили, что это негативно отразилось на
способности к концентрации, общению и в целом на здоровье.