Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводит к серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работники рискуют заработать тяжелые заболевания.

Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводитк серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работникирискуют заработать тяжелые заболевания.Нарушения сна и пищеварения, снижение внимательности – всеэти проблемы рано или поздно возникают у тех, кто пренебрегает перерывами вработе. Причем "отдых" от основной деятельности в соцсетях не приноситжелаемого результата. Время перерыва следует потратить именно на прием пищи,уверяют медики.Отдых во время работы на несколько минут каждые полчасарекомендован врачами – это снижает риск появления болей в спине и шее.Работник, не пренебрегающий этим правилом, более продуктивен и менее подверженстрессам.Однако последние исследования показали, что перерыв важен именно приемомпищи. Систематический отказ от обеда грозит развитием серьезных желудочныхзаболеваний. А всякого рода быстрые перекусы увеличивают шансы развитиягастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта."Обеденный – одно из составляющих здоровогопитания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда.Необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин", -пояснил изданию News.ru врач-эндокринологВадим Крылов.По данным исследователей, которые приводит британская TheGuardian, полноценный должен продолжаться 75 минут. Британские парламентарииготовят законопроект, который обяжет руководство учебных заведений и компанийпредоставлять это время на отдых. В последнее время отведенное на перерывывремя неуклонно сокращалось. Эксперты заметили, что это негативно отразилось наспособности к концентрации, общению и в целом на здоровье.