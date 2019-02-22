Египетский заказчик принял управление спутником Egyptsat-А, который был выведен на орбиту с помощью российской ракеты Союз-2.1б.

Египетский заказчик принял управление спутником Egyptsat-А, который был выведен на орбиту с помощью российской ракеты "Союз-2.1б".Запуск прошел нештатно: при подъеме на орбиту возникла неполадка в работе третьей ступени ракеты. Однако в разгоном блоке "Фрегат" было достаточно топлива, чтобы исправить ситуацию. Также в блок встроена программа, нивелирующая последствия нештатной ситуации, передает ТАСС.Запуск 21 февраля был первым российским космическим запуском в 2019 году.