Ольга Серябкина разбита из-за публикации ужасных сплетен о
ней. Эк-солистка группы Serebro
не может поверить, что с ней могло произойти подобное.
Ольга Серябкина разбита из-за публикации ужасных сплетен о
ней. Эк-солистка группы Serebro
не может поверить, что с ней могло произойти подобное.
Появление в СМИ грязных
сплетен больно ударило по Серябкиной. Облитая грязью артистка не может понять
откуда взялась информация о том, что она оказывает эскорт-услуги.
"У вас бывало так, что в голове куча мыслей, но
из-за негодования, ужасного разочарования и какого-то бессилия... вы не можете
подобрать слова? Я чувствую себя такой незащищенной и даже одинокой внутри
(здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", – взвыла Серябкина в личном Instagram.
Артистка отметила, что никогда
не верила подобным слухам. "Потому что интуиция всегда подсказывала, где это не
просто так, а где – абсолютная ложь". – заметила звезда. По ее мнению, подобные
сплетни распускаются ради денег или пиара, однако сама она к таким методам
продвижения никогда не прибегала.
"Все просто – рожденный в
грязи всегда будет пачкать все, что его окружает. И быть грязным – это выбор.
Мы каждый день делаем выбор, каким человеком быть. Быть на темной или светлой
стороне", – продолжила Ольга.
Также артистка предостерегла
злопыхателей. По словам артистки, причиняющий боль невиновным людям, сам часто
попадает под удар. "И ответка на это прилетит всегда – не сразу, неизвестно в
каком виде, но этот бумеранг работает всю жизнь. Всегда будьте внимательны к
тому, что вы говорите, кому говорите..." – написала Серябкина.
В конце артистка попросила всех тех, кто стоит
перед моральной дилеммой, оставаться на "светлой стороне". Серябкина добавила, что
быть добрым всегда сложнее, однако доброта не делает из людей чудовищ.