Россия
и Украина были частями великих держав – Российской империи и Советского Союза. Кто
бы мог подумать, что почти через три десятилетия после распада СССР в Киеве вдруг заговорят о воссоединении двух наших народов.
Россия
и Украина были частями великих держав – Российской империи и Советского Союза. Кто
бы мог подумать, что почти через три десятилетия после распада СССР в Киеве вдруг заговорят о воссоединении двух наших народов.
Тем
не менее, это случилось. Говоря о европейском будущем Украины мэр Киева Виталий
Кличко вдруг заговорил об имперском будущем. Правда, в гипотетическом смысле.
"Если
бы революция достоинства не состоялась, я уверен, что сценарий был прописан –
большая Российская империя, в которой у Украины, по желаниям тех людей, которые
хотят отстроить Советский Союз, уже было свое место", – выдал свой очередной
перл бывший боксер.
При
этом он выразил надежду на то, что Украина должна стать демократической,
европейской страной с европейскими стандартами жизни. похвастался и
своими личными достижениями на посту киевского градоначальника. Правда, он забыл
упомянуть о том, что в украинской столице, так стремящейся стать европейской,
почти полгода не было горячей воды.
"Как
киевский городской голова могу сказать одно: Киев показывает пример по
развитию, динамике изменений, которые происходят в столице. У нас нет безработицы,
у нас самая высокая зарплата по стране, лучшие социальные стандарты", -
приводит слова Виталия издание "ПолитНавигатор".
На
самом деле, майдан 2014 года привел Украину не в Европу, куда так стремились
его организаторы. Страна погрязла в коррупции, цены на коммунальные услуги
выросли в разы, а зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне.
Кроме того,
Киев пятый год ведет войну со своим народом, ежедневно обстреливая территорию
Донбасса. Вряд ли о таком, европейском пути развития мечтали украинцы, затевая
очередной майдан.