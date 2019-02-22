Россия и Украина были частями великих держав – Российской империи и Советского Союза. Кто бы мог подумать, что почти через три десятилетия после распада СССР в Киеве вдруг заговорят о воссоединении двух наших народов.

Россияи Украина были частями великих держав – Российской империи и Советского Союза. Ктобы мог подумать, что почти через три десятилетия после распада СССР в Киеве вдруг заговорят о воссоединении двух наших народов.Темне менее, это случилось. Говоря о европейском будущем Украины мэр Киева ВиталийКличко вдруг заговорил об имперском будущем. Правда, в гипотетическом смысле."Еслибы революция достоинства не состоялась, я уверен, что сценарий был прописан –большая Российская империя, в которой у Украины, по желаниям тех людей, которыехотят отстроить Советский Союз, уже было свое место", – выдал свой очереднойперл бывший боксер.Приэтом он выразил надежду на то, что Украина должна стать демократической,европейской страной с европейскими стандартами жизни. похвастался исвоими личными достижениями на посту киевского градоначальника. Правда, он забылупомянуть о том, что в украинской столице, так стремящейся стать европейской,почти полгода не было горячей воды."Каккиевский городской голова могу сказать одно: Киев показывает пример поразвитию, динамике изменений, которые происходят в столице. У нас нет безработицы,у нас самая высокая зарплата по стране, лучшие социальные стандарты", -приводит слова Виталия издание "ПолитНавигатор".Насамом деле, майдан 2014 года привел Украину не в Европу, куда так стремилисьего организаторы. Страна погрязла в коррупции, цены на коммунальные услугивыросли в разы, а зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне.Кроме того,Киев пятый год ведет войну со своим народом, ежедневно обстреливая территориюДонбасса. Вряд ли о таком, европейском пути развития мечтали украинцы, затеваяочередной майдан.