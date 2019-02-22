Между 31-летним охранником ресторана и клиентом заведения возник конфликт, в ходе которого последний ударил в область живота охранника предметом, похожим на нож...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение о ножевом ранении на улице Земляной Вал. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между 31-летним охранником ресторана и клиентом заведения возник конфликт, в ходе которого последний ударил в область живота охранника предметом, похожим на нож. Потерпевший нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован в лечебное учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60