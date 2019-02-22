Ксении Собчак пришлось извиняться перед лидером группы Ленинград Сергеем Шнуровым. Телеведущая поспешила с выводами.

Ксении Собчак пришлосьизвиняться перед лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Телеведущая поспешилас выводами.Ксения обвинила Сергея в гнусной подлости. Якобы артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с егоэкс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственное YouTube-шоу "Осторожно,Собчак!", в последнем выпуске которого ипоявилась бывшая жена артиста.Однако через некоторое время выяснилось, что к блокировке оплеванный теледивой Шнуров не имел отношения. Интервью былоснято из-за обращения телекомпании "ВИД": Собчак незаконно использовалазаставку передачи Оксаны Пушкиной в начале своей программы. Ксения нарушила авторские права.Сообразив, что оплошала,публично обвинив невиновного Сергея, Собчак буквально бросилась ему в ноги. Она стала подмазываться к артисту. Вличном Instagram Ксения написала, что лидер группы "Ленинград" "дополнил ее картинумира". В свое оправдание теледива призналась в собственной тупости."За что тебе отдельноеспасибо и сорри!!! Разобрались, уф!", – обратилась Собчак к Шнурову.Меж темпоклонники Сергея Шнурова посоветовали Ксении включать голову, прежде чемобвинять кого-либо. "Дефчонки за чем выВеликому шнуру..репутацию подпортили..негодяйки..так же нельзя..вся странатеперь страдает..🤩👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А как же дружба с Сергеем ? Усе....", –писали интернет-обыватели.