Ксении Собчак пришлось
извиняться перед лидером группы Ленинград Сергеем Шнуровым. Телеведущая поспешила
с выводами.
Ксении Собчак пришлось
извиняться перед лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Телеведущая поспешила
с выводами.
Ксения обвинила Сергея в гнусной подлости. Якобы артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его
экс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственное YouTube-шоу "Осторожно,
Собчак!", в последнем выпуске которого и
появилась бывшая жена артиста.
Однако через некоторое время выяснилось, что к блокировке оплеванный теледивой Шнуров не имел отношения. Интервью было
снято из-за обращения телекомпании "ВИД": Собчак незаконно использовала
заставку передачи Оксаны Пушкиной в начале своей программы. Ксения нарушила авторские права.
Сообразив, что оплошала,
публично обвинив невиновного Сергея, Собчак буквально бросилась ему в ноги. Она стала подмазываться к артисту. В
личном Instagram Ксения написала, что лидер группы "Ленинград" "дополнил ее картину
мира". В свое оправдание теледива призналась в собственной тупости.
"За что тебе отдельное
спасибо и сорри!!! Разобрались, уф!", – обратилась Собчак к Шнурову.
Меж тем
поклонники Сергея Шнурова посоветовали Ксении включать голову, прежде чем
обвинять кого-либо. "Дефчонки за чем вы
Великому шнуру..репутацию подпортили..негодяйки..так же нельзя..вся страна
теперь страдает..🤩👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А как же дружба с Сергеем ? Усе....", –
писали интернет-обыватели.