Андрей Макаревич постоянно попадает в ленты новостей. Артист все чаще провоцирует публику громкими высказываниями. По мнению эксперта, лидер Машины времени таким образом пытается напомнить публике о себе.

Андрей Макаревич постоянно попадаетв ленты новостей. Артист все чаще провоцирует публику громкимивысказываниями. По мнению эксперта, лидер "Машины времени" таким образом пытаетсянапомнитьпубликео себе.Член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Макаревичунравится шумиха вокруг его имени. Артист намерено провоцирует народ, он решился на крайние меры, потому что боится забвения."Похоже АндреюВадимовичу очень нравится следить за заголовками СМИ. Не проходит мимо ниодного из них. Похоже, что именно для этого он и бросил в интервью цитатуЭдгара Аллана По. Ну вот любит он красное словцо ввернуть. Конечно, теперьпоклонники им в Facebook восторгаются, они-то себя идиотами разумеется несчитают. Макаревичу похоже нравится то, что его слова не оставляют никогоравнодушными. Для него сейчас самым страшным, как мне кажется, было бы если быо нем вообще перестали все разом говорить. А если вернуться к теме идиотов, тоАндрею Вадимовичу не нужно было упоминать 80% землян, достаточно было сказать оверхушке украинской власти. Вот уж где идиотов действительно полно. Там их не80%, а все 99,9%", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".Напомним, на днях в интервью одному из российских изданий заявил, что 80% людей –идиоты. Чем, естественно, вызвал волну возмущения и критики в свой адрес.Музыкант пытался позже объяснить, что его слова "вырвали изконтекста" и он всего лишь процитировал Эдгара Алана По. Однако начитанныероссияне заметили, что у писателя про 80% ничего не сказано.