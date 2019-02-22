У заявительницы возникли сомнения в подлинности денежных средств, и она обратилась в полицию...

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и с коллегами отдела МВД России по Лосиноостровскому району задержали 18-летнего москвича, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.В отдел полиции обратилась 32-летняя девушка. Она рассказала, что в сети Интернет разместила объявление о продаже телефона. Через некоторое время позвонил покупатель и договорился о встрече. Молодой человек передал девушке денежные средства за товар в размере 50 тысяч рублей. Позже у заявительницы возникли сомнения в их подлинности, и она обратилась в полицию.Согласно результатам исследования, представленные 10 купюр достоинством 5 тысяч рублей, являются поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Липецкой улице. Им оказался 18-летний житель столицы.Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время установлена причастность задержанного ещё к одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности.Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление местонахождения и задержания соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29