Полицейские установили, что ранее судимая 37-летняя москвичка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники выявили факты фиктивной постановки граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что ранее судимая 37-летняя москвичка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознания ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22