Поздно ночью автовладелец услышал шум на улице и увидел, что его машину тушат пожарные...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Обручевскому району задержали подозреваемого в умышленном повреждении имущества.В дежурную часть ОМВД России по Обручевскому району обратился 29-летний житель столицы с заявлением о поджоге своего автомобиля марки «Ауди». Потерпевший рассказал, что вечером у своего дома по улице Архитектора Власова припарковал автомобиль и ушел домой. Поздно ночью он услышал шум на улице и увидел, что его автомобиль тушат пожарные.Материальный ущерб составил 1,2 млн рублей.В результате отработки территории не далеко от места происшествия был задержан подозреваемый. Им оказался 31 - летний приезжий. Установлено, что подозреваемый, повредив люк на крыше автомобиля, залил неизвестную жидкость в салон и поджог.Следственным отделением ОМВД России по Обручевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56