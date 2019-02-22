Воспитанница детского сада в Златоусте едва не погибла,
повиснув на капюшоне собственной куртки. Девочка была без сознания, когда ее
сняли подоспевшие взрослые.
Воспитанница детского сада в Златоусте едва не погибла,
повиснув на капюшоне собственной куртки. Девочка была без сознания, когда ее
сняли подоспевшие взрослые.
Девочка карабкалась по лестнице и зацепилась капюшоном
куртки за выступ конструкции на игровой площадке. Ребенок стал задыхаться
и не мог позвать на помощь, другие дети не обращали на нее внимания.
Заметили неладное только спустя минуту – одна из воспитанниц
даже попыталась помочь подружке, у нее не получилось и только тогда на помощь
пришла воспитательница.
По словам матери девочки, ребенок был без сознания 5-7
минут. Сейчас с малышкой все в порядке. Однако родители беспокоятся, что
последствия асфиксии могут проявиться в будущем, передает.