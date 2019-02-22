Воспитанница детского сада в Златоусте едва не погибла, повиснув на капюшоне собственной куртки. Девочка была без сознания, когда ее сняли подоспевшие взрослые.

Воспитанница детского сада в Златоусте едва не погибла,повиснув на капюшоне собственной куртки. Девочка была без сознания, когда еесняли подоспевшие взрослые.Девочка карабкалась по лестнице и зацепилась капюшономкуртки за выступ конструкции на игровой площадке. Ребенок стал задыхатьсяи не мог позвать на помощь, другие дети не обращали на нее внимания.Заметили неладное только спустя минуту – одна из воспитанницдаже попыталась помочь подружке, у нее не получилось и только тогда на помощьпришла воспитательница.По словам матери девочки, ребенок был без сознания 5-7минут. Сейчас с малышкой все в порядке. Однако родители беспокоятся, чтопоследствия асфиксии могут проявиться в будущем, передает.