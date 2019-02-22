Российская актриса Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фотография появилась на странице звезды сериала Папины дочки в Instagram.

Российская актриса Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фотография появилась на странице звезды сериала "Папины дочки" в Instagram.На снимке она запечатлена в купальнике на пляже в темноевремя суток. В подписи к посту Лиза Арзамасова передала привет всем подписчикам,"которые поздно ложатся спать и рано встают". Актриса рассказала, что добилась такой стройной фигуры благодаря здоровому образу жизни. По ее словам, она любит правильные привычки: заниматься спортом и питаться полезными продуктами. В то же время звезда сериала "" призналась, что старается соблюдать во всем меру, и иногда может позволить себе отдохнуть от привычного рациона."Для меня "здоровый образ жизни" – это прежде всего не жить в жесткой системе запретов.Не говорить себе "никогда" и "нельзя" маниакально, когда речь касается еды и распорядкадня. Я и так постоянно оказываюсь в ситуациях, где дисциплина и самоконтрольнеобходимы. Поэтому, когда душа просит... Рассказываю: вчера, вернувшись домой в час ночи, обнаружила в холодильнике охлажденныебараньи ребрышки... Пожалела их. И отправила их в духовку", – поделилась Лиза Арзамасова.Пользователи оценили старания звезды сериалаи одарили ее комплиментами. "Вы похожи на американскую кинозвезду", "Русалка", "С такой фигурой можно позволить и раздельный купальник", "Прекрасная", "Стройная как лань", "Пример для всех нас", "Стройняшка", "Вы очаровательны", "Шикарнаяфигура", "Куколка", "Чудесная", "Этоподарок мужчинам на 23 февраля?", – написали комментаторы.