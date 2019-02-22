12 миллионов рублей за автограф Михаила Горбачева - это действительно сенсационный итог аукциона в Москве. Выставляли исторический эксклюзив, попутно побили исторический рекорд. Росчерк пера последнего генерального секретаря СССР обычно стоит в 600 раз меньше. Впрочем, этот лот отличается от всех остальных.

12 миллионов рублей за автограф Михаила Горбачева — это действительно сенсационный итог аукциона в Москве. Выставляли исторический эксклюзив, попутно побили исторический рекорд. Росчерк пера последнего генерального секретаря СССР обычно стоит в 600 раз меньше. Впрочем, этот лот отличается от всех остальных. Ведь Горбачев подписался прямо под словом "простите". С этого момента просто автограф превратился в произведение искусства. Или арт-провокацию — так назвал холст сам автор Валерий Иванов.Имя и фамилия художника до аукциона не были известны широкой публике. Свое произведение он создал еще студентом. Первый и единственный президент СССР приезжал на лекцию в университет. Иванов к встрече подготовился, взял холст и маркер, а потом, набравшись смелости, попросил Горбачева что-нибудь нарисовать. Но получил лишь подпись и разрешение "дорисовать что-нибудь самостоятельно". Как уверяет Иванов, надпись "простите" появилась в тот же день. Кстати, еще до продажи встал вопрос об этичности, ведь получилось весьма недвусмысленно. Впрочем, это же провокация, и, как оказалось, хорошо оплачиваемая.Февраль 2009 года. Международный университет. Михаил Горбачев после лекции подписывает пустой холст в руках студента Валерия Иванова.Московский аукцион вывесил фотографию в качестве анонса самих торгов вместе с комментарием автора. Впрочем, после аукциона он к прессе не выходит и взял псевдоним."Валери Иванов. Сейчас он, конечно, пытается переосмыслить, что произошло, он не был готов к такой сумме. На самом деле, он ее не хотел продавать. Она 10 лет висела у него на стене. Это мы уговорили выставить ее на аукционе", — рассказывает Иван Ефимов, эксперт аукционного дома.Успех для нового автора просто феноменальный: его арт-провокация не просто ушла с молотка за миллионы. Покупатель, имя которого не раскрывается, уверен, что со временем работа "Горбачев. Простите" будет становиться только дороже."Если о Валери Иванове никто не знал до этого — я, например, не знала в арт-пространстве его имени — только время покажет, останется он художником или нет. Цены на арт-аукционах во много определяют историю искусства. Но они также бывают мыльным пузырем. Мы говорим с вами о разовой продаже, которая ничего не определяет", — считает Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея.Иванова сейчас записывают в авангардисты. Но коллеги по цеху художником его не называют. Мол, все произошедшее очень характерно для мира модного искусства, который напрямую связан с маркетингом, когда культурное событие формируют и выращивают медиа."Они действуют не в рамках авангарда, а в рамках современного искусства, когда из человека не художника делают, во-первых, художника, а во-вторых, та работа, которая, казалось бы, не представляла большой ценности, благодаря хайпу приобретает огромную стоимость", — поясняет Ирина Болотян, художник-куратор.Фамилия автора тоже подыграла, пишут в сети. Иванов — самая распространенная фамилия, несколько обезличенная даже. Концептуально вышло: как бы горькая историческая ирония, заочное покаяние последнего генсека СССР, который в Беловежской пуще расписался в смерти огромного государства. Невольное покаяние и выразительное."Картина выразительная и в то же время двойственная. Я юмор люблю, но здесь вот не на той почве ирония произрастает. Вернее, эта почва трагическая, вот в чем дело. И "простите"-то как раз сам Михаил Горбачев не сказал", — считает Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель РФ.Говорят о картине Иванова в любом случае много и охотно, а что еще надо для дебюта? Может, не случайно в 2009 году еще Валерий, а не Валери, подошел к Горбачеву для автографа не с книжкой какой-нибудь, не с блокнотом, а с холстом. Выходит, дремал в нем все-таки художник.