Попытка Петра Порошенко обвинить Россию в устроенной им же самим провокации в Керченском проливе с треском провалилась. Европейский суд по правам человека не удовлетворил запрос Киева о новых обеспечительных мерах по делу о задержании украинских кораблей.

Попытка ПетраПорошенко обвинить Россию в устроенной им же самим провокации в Керченскомпроливе с треском провалилась. Европейский суд по правам человека не удовлетворилзапрос Киева о новых обеспечительных мерах по делу о задержании украинских кораблей.Киевпожаловался на действия России в ЕСПЧ с надеждой, что задержанных за серьезноепреступление моряков отпустят. Украинские власти давили на то, что трое из арестованныхвоенных нуждаются в специализированной медицинской помощи. Данные предоставилиадвокаты и родственники, но их оказалось недостаточно.В суде сочли,что запрос идентичен поданному ранее и не содержит никаких новых аргументов, сообщает . Эксперты назвали решение ЕСПЧ ожидаемым. Специалист помеждународному праву Мария Ярмуш полагает, что суд пытается вернуть своюрепутацию справедливого органа и, тем самым, старается избегать вынесениязаключений, которые заведомо нарушают законодательство и права одной из сторонспора.Очевидно, чтоглавная цель Украины – раздуть международный скандал вокруг банальногопреступления, совершенного в территориальных водах России. Напомним, что утром 25ноября 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу Россиии несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования пограничниковФСБ.К вечеру былопринято решение задержать нарушителей и препроводить их в Керчь. Позже судотправил всех моряков род арест, также были задержаны украинские корабли.ПрезидентУкраины Петр обвинил Москву в агрессии, а российский лидер ВладимирПутин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая связана снизким рейтингом в преддверии президентских выборов. Украинапообещала устроить еще одну провокацию в Керченском проливе, на этот раззаручившись поддержкой военных из стран НАТО.