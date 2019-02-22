Сергея Бондарчука часто видят в компании Нино Нинидзе. Встречи с коллегой Татианы Бондарчук могут носить рабочий характер – хотя некоторые считают, наблюдают за развитием нового романа.

Сергея Бондарчука часто видят в компании Нино Нинидзе. Встречис коллегой Татианы Бондарчук могут носить рабочий характер – хотя некоторыесчитают, наблюдают за развитием нового романа.Сергей и Татиана Бондарчук готовятся к разводу – об этомстало известно в начале года. Как стало известно, супруги уже некоторое времяне живут вместе и готовят документы для процесса. Причину разрыва отношений наследникзнаменитой актерской династии не называл.Татиана Мамиашвили и Сергей Бондарчук официально оформилиотношения в 2012 году. Первое время супруги вели очень активную светскую жизнь,часто появлялись на различных мероприятиях. Однако вскоре Тата перестала носитьобручальное кольцо.На днях появились слухи о новом романе . Его впоследнее время часто видят в компании Нино Нинидзе. Это коллега Татианы попроекту "Кинотест. Дети". Возможно, Сергей и Нино общаются по работе.Но слишком частые встречи наводят на мысль о романтических отношениях.Нино Нинидзе, как известно, состоит в счастливом браке срежиссером Кириллом Плетневым. Активно работая в проекте "Кинотест",она успевает заботиться о сыне Сандрике. А у Сергея и Татианы Бондарчук – двое детей.Тем не менее, Сергей и Нино Нинидзе были замечены недавно вразвлекательном клубе в Столешниковом переулке. А позже Бондарчука со спутницей застали за милойбеседой в одном из столичных ресторанов,пишет StarHit.