Мужская сборная России продолжает отбор на баскетбольный Кубок мира, который пройдет в Китае. В новом отборочном матче российская команда в гостях играла со сборной Болгарии и одержала уверенную победу со счетом 104:60.

Мужская сборная России продолжает отбор на баскетбольный Кубок мира, который пройдет в Китае. В новом отборочном матче российская команда в гостях играла со сборной Болгарии и одержала уверенную победу со счетом 104:60.В составе россиян самым результативным стал защитник Дмитрий Кулагин, который набрал 16 очков. У болгар 19 баллов на счету Джейсона Уошберна.В четверг российская сборная в случае поражения финских баскетболистов могла досрочно выйти в финальную часть Кубка мира. Однако финны на домашнем паркете обыграли сборную Франции со счетом 76:69 и сохранили шансы опередить россиян.В последнем матче отборочного турнира соперники проведут очный матч, по итогам которого и определится обладатель путевки в Китай. Встреча пройдет 24 февраля в Перми.