Двукратная чемпионка мира и Европы выиграла короткую программу на финале Кубка России в Великом Новгороде. Евгения Медведвева выполнила прокат без ошибок.

Двукратная чемпионка мира и Европы выиграла короткую программу на финале Кубка России в Великом Новгороде. Евгения Медведвева выполнила прокат без ошибок.Спортсменка нанесла сокрушительный удар своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, обойдя на соревнованиях ее нынешних подопечных. Медведева откаталась безупречно, заняв первое место.Второй стала Станислава Константинова. А вот Елизавета Туктамышева заняла в этот раз четвертое место, передает телеканал .Медведева исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, аксель в два с половиной оборота и тройной риттбергер. Короткую программу фигуристка поменяла по ходу сезона.Материал дополняется