Российские
миротворцы готовы войти в Киев, если там начнется третий майдан. Хаос и
неразбериха вынудят министра обороны Сергея Шойгу пойти на такой шаг.
Российские
миротворцы готовы войти в Киев, если там начнется третий майдан. Хаос и
неразбериха вынудят министра обороны Сергея Шойгу пойти на такой шаг.
Громкое
заявление о российских военных в Киеве сделал заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он
назвал такое развитие событий вполне реальным, напомнив, что Россия переместила
практически весь свой наступательный потенциал сухопутных войск на границу с
Украиной.
"При
каких условиях может быть полномасштабное вторжение? Очевидно, это важно с
политической точки зрения только тогда, когда дестабилизация внутри страны,
допустим, третий Майдан в центре Киева с кровью, применением автоматического
оружия", – предположил Смешко.
По
его мнении, такое вторжение уже отработано. Военный боится, что это станет
прелюдией к Третьей мировой войне. Но, может случиться и другое: Запал признает
легитимность миротворческой миссии России, пишет издание "ПолитНавигатор".
Действительно,
в России не раз делались заявления на самом высоком уровне о том, что если возникнет
угроза нашим соотечественникам на Украине, то Москва сделает все возможное для
их защиты. Об этом говорил, в том числе,
и президент Владимир Путин.
Впрочем,
до полномасштабной войны с Украиной дело вряд ли дойдет, полагают эксперты.
Россия может провести в Незалежной операцию по принуждению к миру по аналогии с
той, которая была успешно реализована в Грузии в 2008 году.
Что
касается миротворческих сил, то Москва предлагала разместить их на линии
разграничения сторон в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Киевские власти
выдвигали другое условие – миротворцы должны занять позиции на границе Донбасса
с Россией.