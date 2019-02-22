Российские миротворцы готовы войти в Киев, если там начнется третий майдан. Хаос и неразбериха вынудят министра обороны Сергея Шойгу пойти на такой шаг.

Российскиемиротворцы готовы войти в Киев, если там начнется третий майдан. Хаос инеразбериха вынудят министра обороны Сергея Шойгу пойти на такой шаг.Громкоезаявление о российских военных в Киеве сделал заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко. Онназвал такое развитие событий вполне реальным, напомнив, что Россия переместилапрактически весь свой наступательный потенциал сухопутных войск на границу сУкраиной."Прикаких условиях может быть полномасштабное вторжение? Очевидно, это важно сполитической точки зрения только тогда, когда дестабилизация внутри страны,допустим, третий Майдан в центре Киева с кровью, применением автоматическогооружия", – предположил Смешко.Поего мнении, такое вторжение уже отработано. Военный боится, что это станетпрелюдией к Третьей мировой войне. Но, может случиться и другое: Запал признаетлегитимность миротворческой миссии России, пишет издание "ПолитНавигатор".Действительно,в России не раз делались заявления на самом высоком уровне о том, что если возникнетугроза нашим соотечественникам на Украине, то Москва сделает все возможное дляих защиты. Об этом говорил, в том числе,и президент Владимир Путин.Впрочем,до полномасштабной войны с Украиной дело вряд ли дойдет, полагают эксперты.Россия может провести в Незалежной операцию по принуждению к миру по аналогии стой, которая была успешно реализована в Грузии в 2008 году.Чтокасается миротворческих сил, то Москва предлагала разместить их на линииразграничения сторон в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Киевские властивыдвигали другое условие – миротворцы должны занять позиции на границе Донбассас Россией.