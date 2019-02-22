Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Зенит Сергей Семак прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.В четверг "сине-бело-голубые" на своем поле обыграли турецкий "Фенербахче" со счетом 3:1 и по итогам двухматчевого противостояния прошли дальше. Первая встреча в Стамбуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0."Переломным моментом в игре был финальный свисток арбитра, — сказал Семак, которого цитирует ТАСС. — После него мы перестали нервничать. Счет был скользкий, все могло измениться в любой момент".Соперник "Зенита" по 1/8 финала определится в ходе жеребьевки, которая состоится 22 февраля.