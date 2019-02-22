ОБСЕ не может гарантировать российским наблюдателям безопасность на выборах президента Украины, заявил глава Парламентской ассамблеи.

ОБСЕ не может гарантировать российским наблюдателям безопасность на выборах президента Украины, заявил глава Парламентской ассамблеи.Получается, либо механизмы ОБСЕ — фикция, либо украинским властям позволяют делать все что угодно.Более того, в Вене на сессии ассамблеи попытались протолкнуть новое правило, позволяющее не пускать наблюдателей из других государств. России удалось его заблокировать.Еще одна тема этой сессии — выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон осознанно подставляет Европу под удар, и там это уже начинают понимать, сообщает телеканал "Россия 24".