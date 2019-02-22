Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал еще один антироссийский шаг. Лидер братской республики заявил о готовности к сближению с НАТО. Не исключено, что в будущем Минск может разместить на территории страны воинские контингенты Североатлантического альянса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал еще один антироссийский шаг. Лидер братской республики заявил о готовности к сближению с НАТО. Не исключено, что в будущем Минск может разместить на территории страны воинские контингенты Североатлантического альянса.
"Как суверенное государство Белоруссия готова к
конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком", -
передает слова Лукашенко белорусское информационное агентство БЕЛТА.
Но и здесь Батька принялся выдвигать условия. Сближаться с
НАТО Лукашенко намерен "на принципах паритетности и прозрачности".
При этом он подчеркнул, что у Минска есть собственные интересы, которые альянс
должен уважать, сообщает .
Об укреплении сотрудничества с западным военным блоком в
Белоруссии заявили накануне в ходе брифинга минобороны республики. В
соответствии с разработанной концепцией до 2023 года, Лукашенко будет улучшать
отношения с НАТО и ЕС, которые якобы уважительно относятся к суверенитету
республики.
А "неуважительно", видимо, к независимости
Белоруссии относится Россия, от которой Лукашенко последовательно отдаляется.
После переговоров с Владимиром Путиным в Сочи в середине февраля Батька как с цепи сорвался:
заявления о сотрудничестве с Западом от него сыплются, как из рога изобилия.
На днях провел переговоры с еврокомиссаром по
бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером, где изъявил желание
сделать Евросоюз Брюссель главным торговым партнером Минска. А затем премьер
Белоруссии Сергей Румас призвал к смягчению визового режима.
Тревожные заявления из Минска звучат на фоне кризиса в
отношениях с Москвой. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а
возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от
налогового маневра в нефтяной отрасли.