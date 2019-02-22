Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал еще один антироссийский шаг. Лидер братской республики заявил о готовности к сближению с НАТО. Не исключено, что в будущем Минск может разместить на территории страны воинские контингенты Североатлантического альянса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал еще один антироссийский шаг. Лидер братской республики заявил о готовности к сближению с НАТО. Не исключено, что в будущем Минск может разместить на территории страны воинские контингенты Североатлантического альянса."Как суверенное государство Белоруссия готова кконструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком", -передает слова Лукашенко белорусское информационное агентство БЕЛТА.Но и здесь Батька принялся выдвигать условия. Сближаться сНАТО Лукашенко намерен "на принципах паритетности и прозрачности".При этом он подчеркнул, что у Минска есть собственные интересы, которые альянсдолжен уважать, сообщает .Об укреплении сотрудничества с западным военным блоком вБелоруссии заявили накануне в ходе брифинга минобороны республики. Всоответствии с разработанной концепцией до 2023 года, Лукашенко будет улучшатьотношения с НАТО и ЕС, которые якобы уважительно относятся к суверенитетуреспублики.А "неуважительно", видимо, к независимостиБелоруссии относится Россия, от которой Лукашенко последовательно отдаляется.После переговоров с Владимиром Путиным в Сочи в середине февраля Батька как с цепи сорвался:заявления о сотрудничестве с Западом от него сыплются, как из рога изобилия.На днях провел переговоры с еврокомиссаром побюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером, где изъявил желаниесделать Евросоюз Брюссель главным торговым партнером Минска. А затем премьерБелоруссии Сергей Румас призвал к смягчению визового режима.Тревожные заявления из Минска звучат на фоне кризиса вотношениях с Москвой. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, авозмущается ценами на энергоносители и будущими потерями отналогового маневра в нефтяной отрасли.