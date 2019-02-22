Актриса и телеведущая
сообщила, что серьезно заболела. Лариса Гузеева записала видеообращение для
поклонников в Stories Instagram.
Актриса и телеведущая
сообщила, что серьезно заболела. Лариса Гузеева записала видеообращение для
поклонников в Stories Instagram.
"Друзья, у меня начались трудовые будни. Очень вас прошу,
носите маски, потому что грипп страшный", – обратилась к фолловерам артистка. Гузеева
рассказала, как себя чувствует.
"Меня так свалило, но все равно приходится работать. А
вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит", – заявила ведущая
программы "Давай поженимся!" на Первом канале. Стоит отметить, что, судя по
тому, как выглядит Лариса Гузеева в кадре, о том, что она больна, совсем не
скажешь. Артистка следит за собой и всегда старается быть на высоте.
Ранее Лариса показала своих взрослых детей, опубликовав
фото с ними вместе в своем микроблоге. Как известно, у Ларисы двое
взрослых детей – сын Георгий и дочь Ольга. Гузеева редко выкладывает снимки
наследников в соцсети.
Поклонники были удивлены,
насколько похожи Лариса и ее наследники. Они считают, что девушка не уступает в
красоте своей знаменитой матери.
Отметим, Лариса активно ведет
свой Instagram-аккаунт.
На него подписаны миллион человек. Иногда
Гузеева подвергается осуждению пользователей Сети за свои резкие высказывания.
Артистка не раз позволяла себе жесткие и грубые слова в адрес хейтеров.