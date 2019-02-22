Актриса и телеведущая сообщила, что серьезно заболела. Лариса Гузеева записала видеообращение для поклонников в Stories Instagram.

Актриса и телеведущаясообщила, что серьезно заболела. Лариса Гузеева записала видеообращение дляпоклонников в Stories Instagram."Друзья, у меня начались трудовые будни. Очень вас прошу,носите маски, потому что грипп страшный", – обратилась к фолловерам артистка. Гузееварассказала, как себя чувствует."Меня так свалило, но все равно приходится работать. Авы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит", – заявила ведущаяпрограммы "Давай поженимся!" на Первом канале. Стоит отметить, что, судя потому, как выглядит Лариса Гузеева в кадре, о том, что она больна, совсем нескажешь. Артистка следит за собой и всегда старается быть на высоте.Ранее Лариса показала своих взрослых детей, опубликовавфото с ними вместе в своем микроблоге. Как известно, у Ларисы двоевзрослых детей – сын Георгий и дочь Ольга. Гузеева редко выкладывает снимкинаследников в соцсети.Поклонники были удивлены,насколько похожи Лариса и ее наследники. Они считают, что девушка не уступает вкрасоте своей знаменитой матери.Отметим, Лариса активно ведетсвой Instagram-аккаунт.На него подписаны миллион человек. ИногдаГузеева подвергается осуждению пользователей Сети за свои резкие высказывания.Артистка не раз позволяла себе жесткие и грубые слова в адрес хейтеров.