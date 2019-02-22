Ситуация с массовым отравлением воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы получила развитие. Следственный комитет Москвы возбудил и расследует уголовное дело в отношении сотрудников столичного Роспотребнадзора.
Ситуация с массовым отравлением воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы получила развитие. Следственный комитет Москвы возбудил и расследует уголовное дело в отношении сотрудников столичного Роспотребнадзора.
Дело возбуждено по материалам проверки, которая установила,
что с 19 по 28 декабря прошлого года в дошкольные отделения нескольких школ
Москвы поставлялись продукты питания, не соответствующие требованиям
безопасности, сообщает телеграм-канал "112".
Это привело к отравлению острой кишечной инфекцией 127
человек. Речь идет о дошкольных учреждениях №1357, 1547, 1208, 2090, 2051 и
329.
Питание в детские сады юго-востока Москвы поставляет ООО
"Комбинат питания "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина.
Сообщается, что деятельность предприятия не была проверена сотрудниками
Роспотребнадзора. Организация продолжила свою работу.
В конце декабря 2018 года в детских садах Москвы произошла
вспышка дизентерии, были госпитализированы 127 детей. Заболевание у
пострадавших протекало в том числе в среднетяжелой форме. В начале февраля
информацию об отравлении подтвердил Роспотребнадзор.
В Следственном комитете сведения о возбуждении уголовного
дела не подтвердили, но и не опровергли, сообщает .
По данным источника издания в правоохранительных органах,
доследственная проверка по факту вспышки дизентерии велась окружным управлением
СКР. Ее материалы поступили в Главное следственное управление СК по Москве.
Пресс-служба "Конкорда" вину предприятия в
произошедших в декабре событиях . В то же время там заявляют, что
оказывают материальную помощь пострадавшим.
"Никаких компенсаций не выплачивает, а решение о
материальной помощи пострадавшим было принято лично Евгением Викторовичем
(Пригожиным. – Прим. ред.)", – заявили представители компании.