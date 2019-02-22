Ситуация с массовым отравлением воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы получила развитие. Следственный комитет Москвы возбудил и расследует уголовное дело в отношении сотрудников столичного Роспотребнадзора.

Ситуация с массовым отравлением воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы получила развитие. Следственный комитет Москвы возбудил и расследует уголовное дело в отношении сотрудников столичного Роспотребнадзора.Дело возбуждено по материалам проверки, которая установила,что с 19 по 28 декабря прошлого года в дошкольные отделения нескольких школМосквы поставлялись продукты питания, не соответствующие требованиямбезопасности, сообщает телеграм-канал "112".Это привело к отравлению острой кишечной инфекцией 127человек. Речь идет о дошкольных учреждениях №1357, 1547, 1208, 2090, 2051 и329.Питание в детские сады юго-востока Москвы поставляет ООО"Комбинат питания "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина.Сообщается, что деятельность предприятия не была проверена сотрудникамиРоспотребнадзора. Организация продолжила свою работу.В конце декабря 2018 года в детских садах Москвы произошлавспышка дизентерии, были госпитализированы 127 детей. Заболевание упострадавших протекало в том числе в среднетяжелой форме. В начале февраляинформацию об отравлении подтвердил Роспотребнадзор.В Следственном комитете сведения о возбуждении уголовногодела не подтвердили, но и не опровергли, сообщает .По данным источника издания в правоохранительных органах,доследственная проверка по факту вспышки дизентерии велась окружным управлениемСКР. Ее материалы поступили в Главное следственное управление СК по Москве.Пресс-служба "Конкорда" вину предприятия впроизошедших в декабре событиях . В то же время там заявляют, чтооказывают материальную помощь пострадавшим."Никаких компенсаций не выплачивает, а решение оматериальной помощи пострадавшим было принято лично Евгением Викторовичем(Пригожиным. – Прим. ред.)", – заявили представители компании.