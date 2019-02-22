Злоумышленница не перечисляла деньги на счета туроператоров, а использовала их по собственному усмотрению...

СЧ СУ УВД по Зеленоградском у АО завершено расследование уголовного дела по обвинению директора турагентства в хищении денежных средств граждан под видом продажи туристических путевок.Установлено, что в период с декабря 2016 по сентябрь 2017 года злоумышленница, используя свое служебное положение, вводила в заблуждение граждан, желающих приобрести туристическую путевку, скрывая от клиентов отсутствие реальной возможности выполнить обязательства, заключала с потерпевшими договоры о бронировании туристических услуг и получала денежные средства в качестве оплаты за путевки.Получив от потерпевших деньги, злоумышленница не перечисляла деньги на счета туроператоров, а использовала их по собственному усмотрению. Всего от противоправных действий обвиняемой пострадали 11 граждан. Сумма общего материального ущерба составила более 800 тысяч рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31