Телеведущий Владимир Соловьев, которого на Украине называют главным пропагандистом Кремля, довел журналистку из Незалежной до исступления. Женщина сорвалась на мат, услышав очередной пассаж своего российского коллеги.

Телеведущий ВладимирСоловьев, которого на Украине называют главным пропагандистом Кремля, довел журналисткуиз Незалежной до исступления. Женщина сорвалась на мат, услышав очереднойпассаж своего российского коллеги.Украинская журналистка ителеведущая Янина Соколова едко высмеяла в своей авторской программе угрозы двинутсяна Киев. Украинская тематика занимает большую часть эфира теле– и радиопрограммСоловьева.На этот раз он пригрозил украинцам, что российские военные войдут наБТРах в Верховную раду и заставят депутатов голосовать так, как им угодно.Причем, вся операция, по словам телеведущего, займет не более 15-ти минут.Соколову взбесило этозаявление. "А хотим, давайте! Приходите! Когда вас ждать в Киеве, а? Черезнеделю или вам три дня хватит?" – с иронией отреагировала журналистка."За 15 минут? Ого!Быстро. Все, ждем Владимира в Киеве, с российской армией через 15 минут. Если,конечно, Вова – не …..! (ненормативная лексика – Прим. ред), – продолжилаСоколова.Владимир Соловьев часто спорит в своих программах сукраинскими экспертами. Иногда это заканчивается тем, что их выгоняют из студии.Правда, гости из Незалежной и сами делают достаточно смелые заявления. На дняхполитолог Василь Вакаров поспорил с Соловьевым на тему будущего признания илине признания нового президента Украины.Российский телеведущий пообещал ему, что Россия откажетсяпризнавать выбранного главу государства. Реплика возмутила украинского эксперта. Вакаровпозволил себе усомниться в том, что Москва решится на такой шаг. "Я недумаю, что яйца у вас такие сильные, чтобы вы могли войска ввести вУкраину", – заметил Вакаров.не растерялся и предложил вспомнить осудьбе тех, кто пытался испытывать "российские яйца" на прочность.