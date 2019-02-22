Сотрудниками СД МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 и 193.1 УК РФ, задержан Александр Коркин.

«Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей.Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк