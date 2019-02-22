Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и местонахождение водителя транспортного средства...

22 февраля 2019 года, около 03 часов 35 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной марки «Lada Priora», двигаясь по Алтуфьевскому ш. в сторону ул. Пришвина в районе д. 60 по Алтуфьевскому ш. совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на мачту городского освещения. В результате ДТП женщина, которая находилась в автомобиле в качестве пассажира, от полученных травм скончалась на месте, второй пассажир госпитализирован в медицинское учреждение.Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и местонахождение водителя транспортного средства.Просим всех, кто стал возможным очевидцем данного ДТП, сообщить об имеющейся информации по телефонам:: 8(495)616-06-01 или в службу «102», с мобильных – «112».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29