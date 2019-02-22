Злоумышленник, отогнув оконную раму, проник в квартиру на 9-й Парковой улице и похитил личные вещи...

Оперуполномоченные УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Измайлово задержали 54- летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в квартирных кражах.В дежурную часть обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный, отогнув оконную раму, проник в его квартиру на 9-й Парковой улице и похитил личные вещи. Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Первомайской улице. Было установлено, что подозреваемый причастен к еще двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73