Ведущий инженер совместно с руководителем и бывшим сотрудником, привлеченным в качестве посредника, получили от мужчины незаконное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны участники организованной группы, подозреваемые в коммерческом подкупе», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве с заявлением обратился представитель одной из коммерческих организаций, пояснив, что должностные лица одного из сетевых магазинов города Москвы хотят получить от него денежные средства за подписание актов на выполнение работ по техническому обслуживанию торговых помещений и оплату ранее произведенных работ.На встрече, проходившей под наблюдением оперативников, ведущий инженер совместно с руководителем и бывшим сотрудником, привлеченным в качестве посредника, получили от мужчины незаконное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, после чего все трое мужчин в возрасте от 30 до 46 лет были задержаны.Следственным управлением по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73