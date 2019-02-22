Потерпевшая рассказала, что на улице Паперника к ней подошли двое неизвестных мужчин, избили ее и отняли сумку с личными вещами...
«Сотрудники ППСП совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое, а также установили причастность одного из них к совершению кражи», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В дежурную часть обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что на улице Паперника к ней подошли двое неизвестных мужчин, избили ее и отняли сумку с личными вещами, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая была доставлена в одну из городских больниц.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались 39-летний ранее судимый москвич и 39-летний приезжий из Подмосковья.
По данному факту следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ «Разбой».
В результате проведения дальнейших следственных мероприятий была установлена причастность одного из задержанных к краже. Злоумышленник похитил сумочку из камеры хранения магазина на улице Паперника, принадлежащую 90-летней москвичке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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