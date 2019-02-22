Потерпевшая рассказала, что на улице Паперника к ней подошли двое неизвестных мужчин, избили ее и отняли сумку с личными вещами...

«Сотрудники ППСП совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое, а также установили причастность одного из них к совершению кражи», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что на улице Паперника к ней подошли двое неизвестных мужчин, избили ее и отняли сумку с личными вещами, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая была доставлена в одну из городских больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались 39-летний ранее судимый москвич и 39-летний приезжий из Подмосковья.По данному факту следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ «Разбой».В результате проведения дальнейших следственных мероприятий была установлена причастность одного из задержанных к краже. Злоумышленник похитил сумочку из камеры хранения магазина на улице Паперника, принадлежащую 90-летней москвичке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18