Сергея Бондарчука часто видят в компании Нино Нинидзе. Встречи
с коллегой Татианы Бондарчук могут носить рабочий характер – хотя некоторые
считают, наблюдают за развитием нового романа.
Сергея Бондарчука часто видят в компании Нино Нинидзе. Встречи
с коллегой Татианы Бондарчук могут носить рабочий характер – хотя некоторые
считают, наблюдают за развитием нового романа.
Сергей и Татиана Бондарчук готовятся к разводу – об этом
стало известно в начале года. Как стало известно, супруги уже некоторое время
не живут вместе и готовят документы для процесса. Причину разрыва отношений наследник
знаменитой актерской династии не называл.
Татиана Мамиашвили и Сергей Бондарчук официально оформили
отношения в 2012 году. Первое время супруги вели очень активную светскую жизнь,
часто появлялись на различных мероприятиях. Однако вскоре Тата перестала носить
обручальное кольцо.
На днях появились слухи о новом романе . Его в
последнее время часто видят в компании Нино Нинидзе. Это коллега Татианы по
проекту "Кинотест. Дети". Возможно, Сергей и Нино общаются по работе.
Но слишком частые встречи наводят на мысль о романтических отношениях.
Нино Нинидзе, как известно, состоит в счастливом браке с
режиссером Кириллом Плетневым. Активно работая в проекте "Кинотест",
она успевает заботиться о сыне Сандрике. А у Сергея и Татианы Бондарчук – двое детей.
Тем не менее, Сергей и Нино Нинидзе были замечены недавно в
развлекательном клубе в Столешниковом переулке. А позже Бондарчука со спутницей застали за милой
беседой в одном из столичных ресторанов,
пишет StarHit.