Первые результаты грантовой программы экспертного центра ПОРА представлены 21 февраля 2019 года в пресс-центре ТАСС на Тверском бульваре в Москве. Грантовая программа ПОРА стартовала в январе 2018 года для поддержки проектов и исследований, направленных на развитие российской Арктики.

Первые результаты грантовой программы экспертного центра "ПОРА" представлены 21 февраля 2019 года в пресс-центре ТАСС на Тверском бульваре в Москве. Эта программа стартовала в январе 2018 года для поддержки проектов и исследований, направленных на развитие российской Арктики. За это время на развитие Арктики выдано сто грантов.Размер гранта для индивидуальных участников 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей для юридических лиц, пояснили участвовавшие в пресс-конференции генеральный директор экспертного центра ПОРА, кандидат математических наук Борис Тарасов, координатор программ экспертного центра "ПОРА" Александр Стоцкий, координатор по СМИ экспертного центра "ПОРА" Марина Горецкая. В пресс-конференции также участвовали руководитель получившего проекта "Чистая Печора" Юрий Тюлюбаев и автор отмеченного грантом фильма "Великий Северный путь" Леонид Круглов."С помощью грантовой программы мы участвуем в реализации важных для Арктики культурных, экономических, туристических и многих других проектов. В то же время, перед ПОРА стоят амбициозные задачи по повышению уровня знаний граждан России о нашем уникальном Севере. Для этого мы провели фестиваль “Добро пожаловать в Арктику!”, — отметил Борис Тарасов.Гранты вручаются победителям лучших проектов по следующим темам: сбережение природы и экология среды обитания человека, развитие традиционных промыслов коренных малых народов Севера, инновационные разработки для облегчения жизни человека в суровом климате, охрана редких и исчезающих видов животных.66 грантов выделено ученым, исследователям, общественным деятелям, представителям коренных малых народов Севера, социальным предпринимателям и энтузиастам развития Арктики. 34 гранта получили организации – научные и образовательные учреждения, некоммерческие объединения, школы, музеи и издательства.При этом свыше трети грантов привязаны к конкретным регионам Арктической зоны России и направлены на развитие территории, на которой работает грантополучатель. 11 грантов реализованы в Якутии, шесть — в Красноярском крае, пять — на Ямале, по четыре гранта в Ненецком автономном округе и Мурманской области, два — в Карелии и по одному гранту в Архангельской области и Коми.19 грантов касаются вопросов экономического развития Арктики, еще 19 направлены на реализацию проектов в сфере культуры и искусства. 10 грантов — информационные проекты, направленные на популяризацию Арктики. Девять грантов связаны с экологическими, восемь – с социальными, семь – с туристическими проектами. Другие темы грантов — предпринимательство, поддержка коренных малых народов Севера, современные технологии, образование, энергетика и медицина.Среди других интересных грантов – проект по сохранению оленегонной лайки. При поддержке "ПОРА" было проведено полевое исследование среды обитания лайки в стойбище в Ненецком автономном округе, организована международная фотовыставка в Ненецком краеведческом музее, а также представлена книга "Наши северные собаки. Введение в лайковедение".Проектом брендинга территории стало создание юбилейного стиля поморского села Варзуги "Варзуга-600". Элементы бренд-бука будут использованы в праздновании 600-летия села в 2019 году.Юбилейным сотым грантополучателем стал турцентр из Нарьян-Мара "Красный город". Турцентр за счет гранта проводит очистку участков реки Печоры от бытового мусора, который накапливается в местах любительского лова рыбы."Благодаря таким небольшим, но важным шагам мы сможем сделать нашу Арктику чище”, — отметил руководитель проекта "Чистая Печора" Юрий Тюлюбаев.В рамках проекта по формированию экологического мировоззрения школьников и взрослого населения проведена научно-исследовательская экспедиция на полуостров Костяной Нос в заповедник "Ненецкий", а также в поселке Красное Ненецкого автономного округа прошли работы по озеленению и рекультивации ландшафтов в окрестностях поселка.На пресс-конференции в Москве также представили итоги крупного мероприятия экспертного центра "ПОРА" – фестиваля "Добро пожаловать в Арктику!". Он стартовал в Москве и побывал еще в четырех российских городах — Ярославле, Твери, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.На фестивале прошел предпремьерный показ документального фильма известного путешественника, этнографа и режиссера-документалиста Леонида Круглова "Великий Северный путь".В рамках фестиваля-приглашения было проведено 327 арктических мастер-классов, в конкурсах приняли участие более пяти тысяч человек, а 32 человека стали их победителями. Четыре конкурсанта выиграли главный приз — путешествие в Арктику.Фестиваль "Добро пожаловать в Арктику" посетили более 50 тысяч человек, а еще более трех миллионов человек узнали о нем.