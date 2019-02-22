Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, ветераны и действующие сотрудники полиции возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому...

По традиции, в канун Дня защитника Отечества, на Петровке,38 почтили память сотрудников погибших при исполнении служебного долга.Под звуки оркестра начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, ветераны и действующие сотрудники полиции возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому, а также к стене памяти, на которой высечены имена сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Завершилась церемония возложения маршем роты почетного караула.«В преддверии праздника хотел бы поздравить ветеранов органов внутренних дел, которые ковали победу, которые воспитывали нынешний личный состав столичной полиции, а также действующих сотрудников, их родных и близких. Желаю им крепкого здоровья и новых успехов», - с таким поздравлением обратился начальник Главка к личному составу.Подобные мероприятия - это память о сослуживцах, которые при исполнении служебного долга отдали свою жизнь на благо Родины.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве