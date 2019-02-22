Полигон использовали под бытовые отходы

Полигон использовали под бытовые отходыПрокуратура провела проверку на Покровской городской свалке в Петушинской районе, собственником которой является компания «Экопром».До 2015-го года полигон использовали под бытовые отходы. Однако в государственный реестр этот участок не внесен, а значит размещать отходы там запрещено.Прокуратур направил исковое заявление в Октябрьский районный суд Владимира, чтобы добиться запрета деятельности свалки. Суд встал на сторону прокуратуры.На полигоне больше нельзя складировать мусор, а виновные лица привлекались к административной ответственности в виде штрафов в размере 150, 170 и 20 тысяч рублей.