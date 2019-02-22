Главный тренер российского футбольного клуба Краснодар Мурад Мусаев прокомментировал игру команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против немецкого Байера.

Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал игру команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Байера".Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Данный результат позволил российской команде выйти в 1/8 финала."Вторая половина осталась за "Байером", но мы выстояли и в концовке реализовали свою возможность отличиться, — сказал Мусаев, которого цитирует ТАСС. — Считаю, что результата достигли за счет веры в себя и сплоченности команды на поле".Соперник "Краснодара" по 1/8 финала определится в ходе жеребьевки, которая состоится 22 февраля.