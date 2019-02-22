Говорить о так называемой аннексии Крыма нет смысла – полуостров всегда был российским. Как нет и войны России с Украиной. Такое мнение высказали в эфире украинского телевидения финалистки национального отбора на Евровидение – за что их тут же обозвали русскими проститутками.

Говорить о так называемой "аннексии" Крыма нетсмысла – полуостров всегда был российским. Как нет и войны России с Украиной.Такое мнение высказали в эфире украинского телевидения финалистки национальногоотбора на Евровидение – за что их тут же обозвали "русскими проститутками".Сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк родились в Симферополе, они заслуженныеартистки Крыма. Девушки живут на Украине, их дуэт "Anna Maria" стал финалистомнационального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019.Сестер пригласили на шоу телеканала ATR, которое ведетизвестный своими русофобскими настроениями журналист Роман Скрыпин. Он решилуточнить – считают ли артистки, что имела место "оккупация украинского"? Девушки отказались отвечать на провокационный вопрос, отметив, чтоне желают говорить о политике.Однако ведущий настаивал. После очередного уточнения девушкивсе же высказались по этому поводу." Крым наш, потому что это наш дом. Мытам родились, мы там начали петь, мы там наполняемся энергией, это наше любимоеместо на Земле. Мы можем бесконечно говорить, что Крым – наш, но мы едем тудачерез две границы", – сказали певицы.Ведущий также припомнил, что сестры Опанасюк выступали наконцерте, посвященном Дню Победы на телеканале "Интер" ипоинтересовался, что они там делали."Мы очень уважаем этот праздник, День Победы... Мы знаемоб этом не просто из каких-то учебников, а из уст тех людей, которые это виделисобственными глазами. Для нас это святой день", – ответила Мария. Уроженки напомнили, что они участвовали также в акции "Бессмертный полк",которая 9 мая прошлого года собрала большое количество участников в Киеве. Девушкитакже заявили, что войны с Россией у Украины нет.Реакция некоторой части публики была ожидаемой. Одна изжурналисток возмутилась, что девушки с пророссийскими взглядами, да еще дочери вице-премьера , будутпредставлять Украину на Евровидении. А позвонивший в студию зритель назвалсестер "русскими проститутками" (использовав при этом более грубыенецензурные выражения), передает