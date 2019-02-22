Из автомобиля, на котором передвигался фигурант, оперативники изъяли более 3,5 граммов опиоидного наркотика.
8 февраля текущего года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Муромский» при проведении совместных оперативных мероприятий с ОУФСБ по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан 42-летний житель города Москва.
В ходе проведения досмотровых мероприятий под сиденьем автомобиля, на котором передвигался задержанный, оперативники обнаружили и изъяли фольгированный сверток с порошкообразным содержимым.
Экспертным заключением подтверждено, что в свертке находился опиоидный наркотик «метадон».
Правоохранители установили, что задержанный прибыл во Владимирскую область с целью реализации наркотиков путем организации тайников-закладок, из которых в дальнейшем оперативные сотрудники изъяли ещё 27 свертков с аналогичным содержимым.
В общей сложности из незаконного оборота изъято 3,71 грамма наркотического средства.
В отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают канал приобретения запрещенных веществ, проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.