Из автомобиля, на котором передвигался фигурант, оперативники изъяли более 3,5 граммов опиоидного наркотика.

8 февраля текущего года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Муромский» при проведении совместных оперативных мероприятий с ОУФСБ по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан 42-летний житель города Москва.В ходе проведения досмотровых мероприятий под сиденьем автомобиля, на котором передвигался задержанный, оперативники обнаружили и изъяли фольгированный сверток с порошкообразным содержимым.Экспертным заключением подтверждено, что в свертке находился опиоидный наркотик «метадон».Правоохранители установили, что задержанный прибыл во Владимирскую область с целью реализации наркотиков путем организации тайников-закладок, из которых в дальнейшем оперативные сотрудники изъяли ещё 27 свертков с аналогичным содержимым.В общей сложности из незаконного оборота изъято 3,71 грамма наркотического средства.В отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают канал приобретения запрещенных веществ, проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.