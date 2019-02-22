По версии следствия, злоумышленница предложила своей знакомой приобрести у нее картины, якобы выполненные знаменитыми художниками 19-20 веков...

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве с продажей картин на сумму около 68 миллионов рублей» - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«По версии следствия, злоумышленница предложила своей знакомой приобрести у нее картины, якобы выполненные знаменитыми художниками 19-20 веков – Полем Сезанном, Камилем Коро, Полем Гогеном, Камилем Писсарро, Пьером Огюстом Ренуаром, Франсуа Буше и другими. Введенная в заблуждение относительно реальной стоимости полотен и принадлежности их кисти известных мастеров потерпевшая согласилась на покупку», - рассказала Ирина Волк.Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время материалы направлены в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.