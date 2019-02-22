В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотиков

В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотиковВ начале февраля этого года муромские полицейские задержали 42-летнего москвича. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Под сиденьем его автомобиля правоохранители нашли свёрток с порошкообразным содержимым. Экспертиза показала, что внутри находился опиоидный наркотик - метадон.Мужчина хотел сбыть запрещённые вещества на территории региона. Оперативники нашли ещё 27 свертков с аналогичным содержимым. В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотиков.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.