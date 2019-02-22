Основная причина столь резкого сокращения – уменьшение гособоронзаказа

Основная причина столь резкого сокращения – уменьшение гособоронзаказаВ Муроме сразу 320 человек потеряют работу. Центр занятости совместно с местной администрацией будут искать новые рабочие места сотрудникам Муромского завода радиоизмерительных приборов.Основная причина столь резкого сокращения – уменьшение гособоронзаказа, а значит снижение и объёмов производства более чем на 40%.В апреле уволят и слесарей, и токарей, и инженеры. В основном это работающие пенсионеры - около 60%. 150 человек из списка – женщины.Каждому уволенному окажут помощь в трудоустройстве.