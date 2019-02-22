Всех их с травмами различной степени тяжести госпитализировали

Всех их с травмами различной степени тяжести госпитализировалиНа федеральной трассе М-7 произошло серьезное ДТП сразу с тремя автомобилями. Авария случилась вечером 21 февраля недалеко от поворота на Аэропорт.По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и столкнулся с «Черри». Машина вылетела на «встречку», где врезалась в автомобиль «Пежо».В результате аварии пострадали 4 человека - трое пассажиров «Хендая», 10-11-летние учащиеся одной из владимирских школ, и 42-летняя пассажирка «Пежо». Всех их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают причины ДТП.