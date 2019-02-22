Скандальный блогер Елена Миро утверждает, что известная певица спилась. Она считает, что Лолита Милявская совсем потеряла стыд.

Скандальный блогер Елена Миро утверждает,что известная певица спилась. Она считает, что Лолита Милявская совсем потеряластыд."Что вы скажете о человеке, который постоянно носит с собой фляжку салкоголем?" – поинтересовалась у читателей своего микроблога Миро. Онаотметила, что такой человек не просто приходит в ресторан и заказывает себебокал вина, а постоянно носит с собой выпивку. В пример она привелаБлогер заявила, что алкоголики добавляют спиртное во все напитки, будь точай, вода или компот. "Я не пью вино,вообще. Я если не набодяжу с тоником, я вообще ничего выпить не могу.Исключительно расширяю сосуды. Вот, чай с молоком и стакан с джин-тоником, нопропорции совсем не те", – цитирует Лолиту Миро."Я не знаю, как вы определите такое поведение,но по факту это – алкоголизм, – заявила блогер. По ее словам, есличеловек всюду берет свою фляжку со спиртным и при этом его не останавливаетдаже работа, то его можно назвать "спившийся алкоголик, потерявший стыд"."Он может снять штаны и, потряхивая гениталиями, выйти наулицу, нагадить на клумбу, сесть за руль, публично совокупиться. Впрочем,почти все это и делает Милявская, одеваясь в костюм обгаженной жабы", -буквально растерзала критикой певицу Миро. "Почему спилась Лолита Милявская?.. Почему,почему, почему – да потому что она вечно пьяное существо", – вынесла вердиктзнаменитой исполнительнице блогер.Отметим, что Лолитаславится своей эксцентричностью, смелыми нарядами и смелым поведением на сцене.Певица обладает чувством юмора, который по достоинству ценят многие еепоклонники.