В Сети набирает
популярность необычный ролик. Обыватели не могут наглядеться на
милейшую панду, которая, судя по всему, очень рада снегу.
В Сети набирает
популярность необычный ролик. Обыватели не могут наглядеться на
милейшую панду, которая, судя по всему, очень рада снегу.
Бамбуковый медведь живет Смитсоновском
национальном зоопарке, который расположен в штате Вашингтон, в США. Малыш постоянно
находится под прицелом видеокамер. В один из дней животное отправилось
на прогулку и как следует поиграло в свежевыпавшем снегу.
Панда очень удивила
интернет-обывателей по всему миру. За пару часов ролик, опубликованный медиа-изданием
ABC News в Twitter, набрал около
50 тысяч просмотров и сотни комментариев. Зрители признаются в комментариях, что не могут оторваться от резвящегося черно-белого мишки.