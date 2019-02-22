В Сети набирает популярность необычный ролик. Обыватели не могут наглядеться на милейшую панду, которая, судя по всему, очень рада снегу.

В Сети набираетпопулярность необычный ролик. Обыватели не могут наглядеться намилейшую панду, которая, судя по всему, очень рада снегу.Бамбуковый медведь живет Смитсоновскомнациональном зоопарке, который расположен в штате Вашингтон, в США. Малыш постояннонаходится под прицелом видеокамер. В один из дней животное отправилосьна прогулку и как следует поиграло в свежевыпавшем снегу.Панда очень удивилаинтернет-обывателей по всему миру. За пару часов ролик, опубликованный медиа-изданиемABC News в Twitter, набрал около50 тысяч просмотров и сотни комментариев. Зрители признаются в комментариях, что не могут оторваться от резвящегося черно-белого мишки.