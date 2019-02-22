А вот москвичи и жители Подмосковья оказались на втором месте

А вот москвичи и жители Подмосковья оказались на втором местеСпециалисты Яндекс.Денег решили выяснить, сколько и как часто переводят друг другу деньги жители России. Оказалось, что самые щедрые люди живут во Владимирской области.В среднем в стране онлайн-перевод равен примерно 2660 рублей. В ЦФО эта сумма несколько выше - 3320 рублей. А среди регионов центральной России самые большие переводы отправляют именно владимирцы - 5830 рублей за один раз.Самыми экономными, по данным Яндекса, оказались жители Липецкой области – за раз они не переводят больше 1460 рублей. А вот москвичи и жители Подмосковья близко ко владимирцам, на втором месте со средней суммой перевода в 3530 рублей.