Сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 18 тысяч рублейВо Владимире местного жителя подозревают в разбое. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце декабря прошлого года в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что в одном из дворов на неё напал неизвестный мужчина, угрожал насилием и вырвал у неё сумку. Сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей.Правоохранители осмотрели место происшествия и нашли сумку потерпевшей в одном из соседних дворов. К счастью, женщина запомнила приметы злоумышленника. Мужчину нашли и задержали, он во всем признался.Расследование уголовного дела продолжается.