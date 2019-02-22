Молодой человек, угрожая применением насилия, похитил сумку с имуществом у прохожей на улице.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).30 декабря прошлого года в дежурную часть полиции обратилась жительница областного центра, сообщившая, что на одной из улиц Фрунзенского района неизвестный, угрожая применением насилия, вырвал из её рук сумку с имуществом и скрылся.Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 18 000 рублей.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и обнаружили сумку потерпевшей в одном из соседних дворов. Злоумышленник похитил из неё 5000 рублей.Потерпевшая смогла описать приметы подозреваемого. На розыск были ориентированы все наружные службы.В конце января текущего года фигуранта был задержан сотрудниками полиции в областном центре и дал признательные показания.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.