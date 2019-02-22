На эти деньги для школьных библиотек приобрели 350 тысяч учебников и пособий

На эти деньги для школьных библиотек приобрели 350 тысяч учебников и пособийВо Владимирской области на закупку учебников выделили 173 миллиона рублей. На эти деньги для школьных библиотек приобрели 350 тысяч учебников и пособий, а также почти 11 тысяч электронных книг.Чтобы перейти на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования школы приняли первоочередные меры по обеспечению учащихся с 5-го по 8-ой класс и пилотных 9-х классов учебниками нового поколения.По информации Белого дома, обеспеченность учебниками за счёт фонда школьных библиотек по региону составляет 100%.