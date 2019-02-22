В преддверии Дня защитника Отечества студенты и школьники региона встретились с ветеранами и посетили музеи органов внутренних дел.

В преддверии Дня защитника Отечества в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области и в ОМВД России по Вязниковскому району прошли Дни открытых дверей.В рамках акции «Неделя мужества» студенты владимирского техникума экономики и права посетили ЦПП регионального УМВД и расположенный в нем музей. Целями мероприятия стали формирование в молодежной среде патриотического сознания и чувства верности своему Отечеству, а также популяризация службы в органах внутренних дел.Молодые люди познакомились с особенностями профессиональной подготовки сотрудников полиции, узнали о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, побывали на «Уроке мужества». Патриотическое мероприятие продолжилось посещением музея регионального УМВД, где ветеран боевых действий полковник милиции в отставке Юрий Зубков рассказал юношам и девушкам об истории становления владимирской полиции, продемонстрировал экспозиции различных служб. Особый интерес студентов вызвали фотоматериалы и экспонаты, посвященные истории владимирской милиции в годы Великой Отечественной войны.Полицейские ОМВД России по Вязниковскому району в рамках Дня открытых дверей провели экскурсию по музею Отдела для отряда юнармейцев, сформированного из учащихся нескольких школ районного центра. Молодые люди узнали о формировании вязниковской милиции, о ветеранах органов внутренних дел, увидели экспозиции, посвященные подвигам сотрудников милиции. Ребята узнали о своих земляках - герое России заместителе Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнике милиции Иване Ивановиче Голубеве, о старшем лейтенанте милиции Андрее Владимировиче Алексееве, который погиб, выполняя свой служебный долг в Чеченской Республике и посмертно награжден Орденом мужества. Юнармейцем представилась возможность увидеть ретро-фотографии, форменную одежду сотрудников полиции разных лет, технические средства фотофиксации и оповещения советской милиции, редкие архивные документы.Сотрудник подразделения по работе с личным составом рассказал ребятам о работе всех подразделений Отдела. Школьники узнали о преимуществах обучения в вузах системы МВД России, а также о требованиях, предъявляемых к абитуриентам. Особое внимание было уделено моральным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке, необходимым для кандидатов на службу.В завершение встречи специалист направления по вооружению продемонстрировал юнармейцам образцы оружия и специальных средств, состоящих на вооружении полиции. Ребята с большим интересом рассматривали оружие и смогли примерить на себя бронежилеты и каски.