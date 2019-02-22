Популярная телеведущая призналась, что иногда получает неприличные послания от поклонников. Одно из последних Алена Водонаева разместила в Stories в Instagram.

Популярная телеведущая призналась, что иногда получает неприличные послания от поклонников. Одно из последних Алена Водонаева разместила в Stories в Instagram.Ухажер спросил у знаменитости в личных сообщениях, какой у нее размер обуви, и намекнул, что готовит для нее подарок. "Алена, а можно узнать ваш размер обуви? Я во вторник улечу в Париж, хочу вам приятное сделать", – написал пользователь. оставила вопрос подписчика без ответа.Через несколько часов настойчивый поклонник вновь написал звезде, но на этот раз он решил похвастаться размером своего полового органа. "И пенис у меня 25 сантиметров и толстый!", – добавил мужчина. Заявление пользователя рассмешило телеведущую. "Я прекращу орать?", – написала она.В своем микроблоге также рассказала, что недавно ей предложили принять участие в новом нестандартном шоу на Youtube, чтобы "проверить себя на прочность". По словам создателей проекта, звезду поместят на несколько часов в специальный дизайнерский гроб, чтобы "она погрузилась во внутренний мир". После трех часов заточения блогер должна будет ответить на вопросы ведущих шоу. Сама знаменитость с юмором отнеслась к этому приглашению.