Друг скончавшейся от рака легких актрисы Дарьи Егорычевой Сергей Петров поделился деталями ее лечения. В частности, он рассказал, как относились к 37-летней артистке врачи.

Друг скончавшейся от рака легких актрисыДарьи Егорычевой Сергей Петров поделился деталями ее лечения. В частности, он рассказал,как относились к 37-летней артистке врачи.Мужчина назвал российскую системуздравоохранения ужасной. По словам товарища , и терапия, и лекарства стоят очень дорого."Это за гранью добра и зла. Кроме того,никакой психологической помощи пациенту не оказывают, иногда даже относятся кнему пренебрежительно", – цитирует Петрова "Московский комсомолец". В пример онпривел один случай, который произошел с Дарьей Егорычевой."Врач-онколог,который вел вторую операцию, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скороумрете" – вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Этокак минимум бесчеловечно", – поделился шокирующими подробностями друг звезды сериала "Глухарь".Кроме того, однажды ДарьюЕгорычеву уронили во время транспортировки. Также Петров отметил, что актриса стесняласьболезни и не хотела ее афишировать.Мужчина рассказал, что его подруга сильно верилав выздоровление и была очень религиозным человеком. Актриса не сдавалась допоследнего. Хотя послепервой операции Егорычева уже не могла полноценно играть в театре, только лишьв небольших ролях.Дарья Егорычева родилась 13мая 1981 года, окончила ГИТИС. Работала в Театре Маяковского и в театре "УНикитских ворот".Среди ее кинематографических работ роли в фильмах "Тайна институтаблагородных девиц", "Темная ночь", "Глухарь".Борьбу с онкологическимзаболеванием Егорычева вела с 2012 года. Она прошла множество сеансовхимиотерапии, лучевую и таргетную терапии.