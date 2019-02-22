Друг скончавшейся от рака легких актрисы
Дарьи Егорычевой Сергей Петров поделился деталями ее лечения. В частности, он рассказал,
как относились к 37-летней артистке врачи.
Друг скончавшейся от рака легких актрисы
Дарьи Егорычевой Сергей Петров поделился деталями ее лечения. В частности, он рассказал,
как относились к 37-летней артистке врачи.
Мужчина назвал российскую систему
здравоохранения ужасной. По словам товарища , и терапия, и лекарства стоят очень дорого.
"Это за гранью добра и зла. Кроме того,
никакой психологической помощи пациенту не оказывают, иногда даже относятся к
нему пренебрежительно", – цитирует Петрова "Московский комсомолец". В пример он
привел один случай, который произошел с Дарьей Егорычевой.
"Врач-онколог,
который вел вторую операцию, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скоро
умрете" – вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это
как минимум бесчеловечно", – поделился шокирующими подробностями друг звезды сериала "Глухарь".
Кроме того, однажды Дарью
Егорычеву уронили во время транспортировки. Также Петров отметил, что актриса стеснялась
болезни и не хотела ее афишировать.
Мужчина рассказал, что его подруга сильно верила
в выздоровление и была очень религиозным человеком. Актриса не сдавалась до
последнего. Хотя после
первой операции Егорычева уже не могла полноценно играть в театре, только лишь
в небольших ролях.
Дарья Егорычева родилась 13
мая 1981 года, окончила ГИТИС. Работала в Театре Маяковского и в театре "У
Никитских ворот".
Среди ее кинематографических работ роли в фильмах "Тайна института
благородных девиц", "Темная ночь", "Глухарь".
Борьбу с онкологическим
заболеванием Егорычева вела с 2012 года. Она прошла множество сеансов
химиотерапии, лучевую и таргетную терапии.